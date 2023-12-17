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Denizli'de televizyon programında ün kazanan şahsın aranması olduğu ortaya çıktı

Denizli'de televizyon programında ün kazanan şahsın aranması olduğu ortaya çıktı Denizli’de 17 suç kaydı bulunan ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. JASAT tarafından yakalanan şahsın gündüz kuşağı programlarından birinde günlerce yayına çıktığı öğrenildi.