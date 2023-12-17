Denizli'de televizyon programında ün kazanan şahsın aranması olduğu ortaya çıktı

DHA
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Televizyon programına çıktı
JASAT ekipleri tarafından takibe alınan ve bir süre öncede günlerce televizyon programına çıkarak ün kazanan Şahin Karasoy’un (59), 17 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
17 farklı suçtan kaydı var
Birden fazla kişiyle tehdit suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Karasoy, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.
Cezaevine gönderildi
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karasoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış