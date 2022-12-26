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    Denizli'de tır ile işçi servisi kavşakta çarpıştı: 1 ölü

    Tır ile servis minibüsü kavşakta çarpıştıktan sonra araziye savrulurken kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır 15 kişi de yaralandı.
    • 26.12.2022 - 21:20
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    Denizli'de tır ile işçi servisi kavşakta çarpıştı: 1 ölü

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde, iş çıkışı fabrikadan aldığı 14 işçiyi evlerine götürmekte olan Mehmet A. idaresindeki minibüs, Ömer Y. kontrolündeki tırla kavşakta çarpıştı.

    İHA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle her iki araçta yol kenarındaki araziye savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

    1 ölü 15 yaralı

    Sağlık görevlileri, yaralanan araç sürücüleri ile Yasemin S., Sezai A., Melek Ü., Halime A., Şengül K., Nazmiye O., Nursel A., Derya S., Berkant M., Ozan K., Cavit A., Hacer K. ve Firdevs Ç.’yi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

    Sağlık görevlileri servis minibüsündeki Sultan Sevinç’in ise hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde detaylı çalışma gerçekleştirdi.

    Sevinç’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yaralılardan Firdevs Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Denizli de tır ile işçi servisi kavşakta çarpıştı: 1 ölü #1

    Denizli de tır ile işçi servisi kavşakta çarpıştı: 1 ölü #2

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