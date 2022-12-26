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- Denizli'de tır ile işçi servisi kavşakta çarpıştı: 1 ölü
Denizli'de tır ile işçi servisi kavşakta çarpıştı: 1 ölü
- 26.12.2022 - 21:20
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde, iş çıkışı fabrikadan aldığı 14 işçiyi evlerine götürmekte olan Mehmet A. idaresindeki minibüs, Ömer Y. kontrolündeki tırla kavşakta çarpıştı.
İHA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle her iki araçta yol kenarındaki araziye savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.
1 ölü 15 yaralı
Sağlık görevlileri, yaralanan araç sürücüleri ile Yasemin S., Sezai A., Melek Ü., Halime A., Şengül K., Nazmiye O., Nursel A., Derya S., Berkant M., Ozan K., Cavit A., Hacer K. ve Firdevs Ç.’yi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Sağlık görevlileri servis minibüsündeki Sultan Sevinç’in ise hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde detaylı çalışma gerçekleştirdi.
Sevinç’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yaralılardan Firdevs Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.