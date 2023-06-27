Denizli'de tıra saplanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi Çardak'ta büyükbaş hayvan yüklü tıra arkadan çarpan araç parçalara ayrılırken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Afyon’dan Denizli istikametine seyir halinde olan Recep Çapuk idaresindeki SUV araç, Ankara karayolu üzerindeki petrol istasyonunda mola veren ve yola çıkmak için manevra yapmaya hazırlanan Metin B.’nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

Büyükbaş kurbanlık yüklü tıra çarparak altına giren araç, kağıt gibi ezildi.

Metal yığınına dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Recep Çapuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan tır sürücüsü Metin B. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün cansız bedeni çıkarıldı

Araçta sıkışan sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak otopsi için morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücünün uyuklamış olabileceği iddia edilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.