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    Denizli'de tomruk yüklü tırın devrilmesiyle şoför öldü

    Sürücüsünün kontrolünden çıkmasının ardından devrilen tomruk yüklü tırın 43 yaşındaki şoförü Sedat Başöz, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 11.06.2021 - 12:57
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    Denizli'de tomruk yüklü tırın devrilmesiyle şoför öldü

    Dün saat 23.00 sıralarında, Denizli'deki İmamlar Mahallesi Kırkbudak mevkisinde trafik kazası meydana geldi.

    43 yaşındaki Sedat Başöz yönetimindeki 20 ATY 15 plakalı tomruk yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

    İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Başöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Başöz'ün cenazesi Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Denizli de tomruk yüklü tırın devrilmesiyle şoför öldü #1

    Denizli de tomruk yüklü tırın devrilmesiyle şoför öldü #2

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