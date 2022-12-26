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- Denizli'de torbacı operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Denizli'de torbacı operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Zehir tacirlerine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, madde kullanarak ticaretini yapan 7 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandı.
- 26.12.2022 - 17:59
- Güncelleme : 26.12.2022 - 18:01
Denizli'de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için zehir tacilerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Olay kapsamında, 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.
Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 7 tacir gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde ele geçirildi
Operasyon sonrasında, toplam 358 gram esrar maddesi, 22 gram metamfetamin maddesi, 153 gram eroin maddesi, 2 adet sentetik ecza ve 2 adet tabanca ile 11 adet fişek ele geçirildi.
7 şüpheli tutuklandı
İHA'nın haberine göre, ifadeleri sonrası adli makamlara sevk edilen 7 tacir, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.