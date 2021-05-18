Denizli'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bozkurt ilçesinde gerçekleşen kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü olay yerinde can verdi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE KAMYONET DEVRİLDİ

Denizli-Afyon Karayolu Baklankuyucak Kavşağı'nda, Mustafa Çelik idaresindeki 20 UH 738 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada, karşı yönden gelen Ramazan Ulutürk yönetimindeki 35 AE 1148 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi.

Otomobilde bulunan Mustafa Çelik hayatını kaybederken, torunu Ziya Şımarık ile kamyonet sürücüsü Ulutürk yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLADI

Yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından Çelik'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.