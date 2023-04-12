Denizli'de trafik magandası, silah gösterdiği polise çarparak kaçtı Merkezefendi'de kazaya karışıp kaçan şahıs, kendisini semt pazarının olduğu sokakta yakalayan polise silah gösterdikten sonra aracıyla çarpıp kaçmayı başardı.

İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hasan A. kiraladığı araçla kazaya karışarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine hareket polis ekipler, bölgeye giderek kaçan aracın bulunması için çalışma başlattı.

Motosikletli trafik polisi Nasuh G., ihbar edilen aracı tespit ederek peşini düştü. Dur ihtarına uymayan Hasan A., girdiği sokakta semt pazarı olunca köşeye sıkıştı.

Silah çekip araçla polise çarptı

Bu esnada yanına gelen polis memuru Nasuh G.’ye silahını gösteren maganda, gazladığı aracıyla polise çarpıp olay yerinden hızla kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan polis memuru, beylik tabancasıyla havaya ateş etti. Polis memurunun yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Polis hastaneye götürüldü

Olay yerine giden ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Plaka sahibine ulaşan ekipler, aracın magandaya kiralandığını belirlerken, ayağı dönen ve vücudunun çeşitli noktalarında kanama olan polis memuru ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapan çalışmaların ardından magandanın evininin adresini belirleyen ekipler, Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi’ne giderek ara sokakta aracı plakası sökük halde buldu.

Araç incelenmek üzere karakola götürülürken, şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı. Hastanede ayakta tedavi gören memurun ise taburcu olduğu öğrenildi.