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- Denizli'de traktörünün altında kalan çiftçi vefat etti
Denizli'de traktörünün altında kalan çiftçi vefat etti
Park halindeyken hareketlenen traktörünü durdurmaya çalıştığı sırada altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti.
- DHA
- 05.04.2021 - 13:33
- Güncelleme : 05.04.2021 - 13:37
Dün akşam, Denizli'deki Denizler Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk babası 60 yaşındaki Güngör Akgül, evinin önündeki traktörünün hareketlendiğini fark edince durdurmak istedi.
Bu sırada dengesini kaybeden Akgül, yere düşünce traktörün arka tekerinin altında kaldı.
Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Akgül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Güngör Akgül'ün cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.