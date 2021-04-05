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    Denizli'de traktörünün altında kalan çiftçi vefat etti

    Park halindeyken hareketlenen traktörünü durdurmaya çalıştığı sırada altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 13:37
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    Denizli'de traktörünün altında kalan çiftçi vefat etti

    Dün akşam, Denizli'deki Denizler Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk babası 60 yaşındaki Güngör Akgül, evinin önündeki traktörünün hareketlendiğini fark edince durdurmak istedi.

    Bu sırada dengesini kaybeden Akgül, yere düşünce traktörün arka tekerinin altında kaldı.

    Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

    Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Akgül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Güngör Akgül'ün cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Denizli de traktörünün altında kalan çiftçi vefat etti #1

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