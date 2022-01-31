Haberler

3. Sayfa Haberleri

Denizli’de trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar

Denizli’de trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar

Yoğun kar yağışı nedeniyle hemzemin geçitten geçerken raylarda kalan minibüse, yolcu treni çarptı. O anlar ile minibüs sürücüsü ve yanındaki bir kişinin kurtuluşu kameraya yansıdı.