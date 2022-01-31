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    Denizli’de trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar

    Yoğun kar yağışı nedeniyle hemzemin geçitten geçerken raylarda kalan minibüse, yolcu treni çarptı. O anlar ile minibüs sürücüsü ve yanındaki bir kişinin kurtuluşu kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 13:38
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    Denizli’de trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar

    Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Sefa Çalık'ın yönetimindeki 20 AFE 563 plakalı minibüs seyir halindeyken, Pınarket Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte yoğun kar yağışı nedeniyle kaydı.

    Sürüklenen minibüs, tren raylarına takılarak mahsur kaldı.

    Çalık, çekici çağırdıktan sonra yanındaki 1 arkadaşıyla minibüsün içinde beklemeye başladı.

    ÇARPMA ANI KAMERADA

    Bu sırada İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni, minibüse çarptı.

    Çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Denizli’de trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar VİDEO

    SON ANDA KURTULDULAR

    Treni fark eden sürücü Çalık ve yanındaki arkadaşının, minibüsten atlayarak canlarını kurtardığı anlar da görüntülerde yer aldı .

    Metrelerce sürüklenen minibüs hurdaya dönerken, yolcu treni kazadan 1 saat sonra seferine kaldığı yerden devam etti.

    Denizli’de trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar #1

    Denizli’de trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar #2

    Denizli’de trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar #3


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