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- Denizli’de trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar
Denizli’de trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar
- DHA
- 31.01.2022 - 13:29
- Güncelleme : 31.01.2022 - 13:38
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Sefa Çalık'ın yönetimindeki 20 AFE 563 plakalı minibüs seyir halindeyken, Pınarket Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte yoğun kar yağışı nedeniyle kaydı.
Sürüklenen minibüs, tren raylarına takılarak mahsur kaldı.
Çalık, çekici çağırdıktan sonra yanındaki 1 arkadaşıyla minibüsün içinde beklemeye başladı.
ÇARPMA ANI KAMERADA
Bu sırada İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni, minibüse çarptı.
Çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Denizli’de trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar VİDEO
SON ANDA KURTULDULAR
Treni fark eden sürücü Çalık ve yanındaki arkadaşının, minibüsten atlayarak canlarını kurtardığı anlar da görüntülerde yer aldı .
Metrelerce sürüklenen minibüs hurdaya dönerken, yolcu treni kazadan 1 saat sonra seferine kaldığı yerden devam etti.