Denizli'de tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne sebep oldu: Tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 15 yaşındaki lise öğrencisi olan Burak K., ailesiyle birlikte yaşadığı evinde yalnız bulunduğu sırada aynı yaştaki İran vatandaşı kız arkadaşı Zahra Jahani'yi davet etti.

Kız kardeşi ile birlikte erkek arkadaşının evine giden Jahani, bir süre sonra erkek arkadaşı ile tartıştı.

SAÇMALAR KIZ ÇOCUĞUNA İSABET ETTİ

Burak K., babasına ait ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip oynarken, silah birden ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, Zahra Jahani'nin başına isabet etti.

"ABLAMI ÖLDÜRDÜ"

Jahani'nin kanlar içinde yere yığıldığının gören kız kardeşi dışarı çıkarak, "Ablamı öldürdü" diye bağırdı.

Korkuyla paniğe kapılan Burak K., evden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EVİN 5 KİLOMETRE UZAĞINDA YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Jahani'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından evden kaçan Burak K. evin yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karakaya Dağı'nda jandarma ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne neden olan çocuğun alınan ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise 'Yapamazsın' dedi. Ben de içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.

Yakalanan Burak K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.