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- Denizli'de tüfekle vurulmuş 2 leylek ölü bulundu
Denizli'de tüfekle vurulmuş 2 leylek ölü bulundu
Çal ilçesinde, göç eden iki leylek tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma, leylekleri vuran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- DHA
- 05.04.2021 - 05:03
Denizli'nin Çal ilçezi Hançalar Mahallesi’nde yaşayan Ali Boyacı, öğle saatlerinde Karakavaklar mevkisinde koyun otlattığı sırada iki leyleğin hareketsiz olduğunu fark etti.
Boyacı, yaptığı incelemede leyleklerin ölü olduğunu gördü.
JANDARMAYA BİLDİRDİ
Leyleklerin tüfekle vurulup, öldürüldüğünden şüphelenen Boyacı, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gönderilen veteriner hekim, leyleklerin tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Jandarma, yaptığı incelemede leyleklerin ölü bulunduğu alanlarda boş mermi kovanları buldu.
Jandarma ekipleri, otomobille kaçtıkları belirtilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.