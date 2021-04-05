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Denizli'de tüfekle vurulmuş 2 leylek ölü bulundu

Denizli'de tüfekle vurulmuş 2 leylek ölü bulundu

Çal ilçesinde, göç eden iki leylek tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma, leylekleri vuran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.