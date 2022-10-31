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    Denizli'de üniversite arkadaşına asitle saldırdı

    Dilek Y., üniversiteden arkadaşı olan ve Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Özlem Çiftçi’ye asitle saldırdı. Olayda, Çiftçi ile yakınında bulunan Aslı Yılmaz yaralandı.
    • 31.10.2022 - 20:45
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 20:56
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    Denizli'de üniversite arkadaşına asitle saldırdı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'ndeki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü binasında saat 17.00 sıralarında dehşet niteliğinde bir olay yaşandı.

    Müdürlüğe gelen Dilek Y. isimli kadın, memur olarak çalışan Özlem Çiftçi’ye yanında getirdiği asidi attı.

    Bu sırada sıçrayan asitten yakında bulunan Aslı Yılmaz’da yaralandı. Kadınların çığlıkları üzerine diğer çalışanlar, yardıma koştu. Asitli saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y. ise olay yerinden kaçtı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan acil sağlık ekibi, yüzünden yaralanan Özlem Çiftçi ile elinden yaralanan Aslı Yılmaz’ı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Denizli de üniversite arkadaşına asitle saldırdı #1

    Şüpheli yakalandı

    İki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Dilek Y. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Olay yeri inceleme ekipleri de asitli saldırının yapıldığı alanda inceleme yaptı.

    Denizli de üniversite arkadaşına asitle saldırdı #2

    Saldırgan ve yaralının üniversite arkadaşı olduğu öğrenildi

    Saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y.’nin, Özlem Çiftçi ile üniversiteden arkadaş olduğu ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre; saldırının da kıskançlıktan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor.

    Denizli de üniversite arkadaşına asitle saldırdı #3

    Denizli de üniversite arkadaşına asitle saldırdı #4

    Denizli de üniversite arkadaşına asitle saldırdı #5

    Denizli de üniversite arkadaşına asitle saldırdı #6


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