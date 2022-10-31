Denizli'de üniversite arkadaşına asitle saldırdı

Dilek Y., üniversiteden arkadaşı olan ve Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Özlem Çiftçi’ye asitle saldırdı. Olayda, Çiftçi ile yakınında bulunan Aslı Yılmaz yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'ndeki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü binasında saat 17.00 sıralarında dehşet niteliğinde bir olay yaşandı.

Müdürlüğe gelen Dilek Y. isimli kadın, memur olarak çalışan Özlem Çiftçi’ye yanında getirdiği asidi attı.

Bu sırada sıçrayan asitten yakında bulunan Aslı Yılmaz’da yaralandı. Kadınların çığlıkları üzerine diğer çalışanlar, yardıma koştu. Asitli saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y. ise olay yerinden kaçtı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan acil sağlık ekibi, yüzünden yaralanan Özlem Çiftçi ile elinden yaralanan Aslı Yılmaz’ı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şüpheli yakalandı

İki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Dilek Y. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri de asitli saldırının yapıldığı alanda inceleme yaptı.

Saldırgan ve yaralının üniversite arkadaşı olduğu öğrenildi

Saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y.’nin, Özlem Çiftçi ile üniversiteden arkadaş olduğu ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; saldırının da kıskançlıktan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor.













