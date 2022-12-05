Denizli'de uygunsuz görüntülerle şantaja suçüstü: 2 gözaltı

İnternet üzerinden güven kazandıkları kişilerin uygunsuz görüntülerini çekerek 500 bin lira isteyen iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli'de, iş insanı kendisine uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıldığı üzerine şikayette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şikayet üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin 49 yaşındaki M.Ç. ve 29 yaşındaki S.İ. olduğunu belirlenmesinin üzerine teknik ve fiziki takibe alındı.

Gizli kamera yerleştirdiler

Şüphelilerin, sosyal medya siteleri üzerinden tanıştıkları, aralarında iş insanları ve esnafın bulunduğu kişilerle irtibata geçtiği öğrenildi.

Bir süre görüşerek güven kazanan şüphelilerin, buluştukları yerlere önceden gizli düzenek kurarak uygunsuz görüntülerini kayda aldıkları belirlendi.

Şantaj yapan 2 şüpheli yakalandı

Bu görüntüleri ailelerine göstermekle ve sanal ortamda yayınlamakla tehdit ettikleri, videoları silme veya geri verme karşılığında yüklü miktarda para istedikleri belirlenen 2 kişinin yakalanması için operasyon planladı.

Görüntülere 500 bin lira istediler

Şüphelilerin, mağdur ettikleri iş insanıyla buluşup, ellerindeki uygunsuz görüntülerine karşılık 500 bin lira alacakları bilgisine ulaşıldı.

Operasyon başlatıldı

Bunun üzerine buluşma noktasında JASAT, önlem aldı. Şüphelilerin iş insanıyla buluşup, pazarlığa başlaması üzerine harekete geçen JASAT, operasyonu başlattı.

Şüpheliler, ellerindeki iş insanına ait uygunsuz görüntülerin bulunduğu dijital materyallerle yakalanıp, gözaltına alındı.

Farklı suçlardan adliyeye sevk edildi

M.Ç. ile S.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'tehdit', 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adliyeye sevk edildi.

İnceleme devam ediyor

DHA'nın haberine göre, şüphelilerin cep telefonları ve üzerlerinde ele geçirilen dijital materyallerde inceleme yapılacağı, mağdur sayısının da bu kapsamda artabileceği belirtildi.