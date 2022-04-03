Yaşlı çiftlere bakıcı olarak yaklaşarak, girdiği evde uyku ilacıyla uyuttuğu çiftin paralarını çalıp kayıplara karışan hırsız, saklandığı evde battaniyenin içinde bulundu.

Denizli’nin Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesi’nde yaşayan Yaşar (83) ve Günsel Bozkurt (81) çifti, yaklaşık 1 ay önce kendilerine telefonla ulaşan ve günlük ev işlerinde kendilerine yardımcı olmak istediğini belirten Nurtem D. (60) tarafından yemeklerine uyku ilacı katılarak uyutulduktan sonra soyuldu.

YAŞLI ÇİFTİ İLAÇLA UYUTUP, PARALARINI ÇALDI

Yaşlı çiftin evindeki kasa, cepleri ve çantalarından bin 700 euro, 3 bin TL ve 3 bin 500 TL değerinde 1 adet cep telefonu çalan Nurtem D., gece evden ayrılarak kayıplara karıştı.

HIRSIZDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sabah eve gelen çiftin gelinleri Dilek Bozkurt tarafından baygın halde bulunan yaşlı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 1 gün gözetim altına tutulan Bozkurt çifti, taburcu olur olmaz jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Şüpheli bakıcının yakalanması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evdeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını didik didik inceledi.

Nurtem D’nin İzmir’e gittiğini belirleyen JASAT, 1 haftalık takibin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle şüphelinin Konak ilçesinde belirlenen adresine "Narkoz" adlı operasyon düzenledi.

Denizli'de uyku ilacı verip yaşlıları soyan kadın tutuklandı VİDEO

BATTANİYENİN İÇİNDEN ÇIKTI

Nurtem D’nin yaşadığı apartman dairesine giren JASAT, yatağın ayakucu ile duvar arasına gelişigüzel istiflenmiş battaniyeden şüphelendi. Kabarık vaziyetteki battaniyeyi bir ucundan tutarak açan ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü.

CEVABI "SAKLANIYORUM" OLDU

Evin içerisinde köşe bucak aradıkları şüpheli kadının battaniye içerisinden çıktığını gören jandarma ekiplerinin şaşkınlığı, ne yaptığını sordukları kadının "Saklanıyorum" cevabı üzerine daha da arttı.

Kalçasında protez olduğunu ifade ederek kadın jandarma görevlisinden kendisine nazik davranmasını isteyen Nurdem D., "Korktuğum için saklandım. Yerimden kalkamıyorum" ifadelerini kullandı.

ÇALDIĞI PARAYLA UYUŞTURUCU ALDI

Gözaltına alınarak Denizli’ye getirilen Nurtem D’nin 43 suç kaydı olduğu, 4 ilde karıştığı 9 benzer suçtan 2017 yılından bu yana arandığı ve "yağma" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin mağdurlarını internet üzerinden bulduğu, kendisini hastabakıcı olarak tanıttığı, bir süre yanlarında kalarak güven kazandığı, devamında yemeklerine uyku ilacı katarak uyumaları üzerine evde hırsızlık yaptıktan sonra kaçtığı ve evlerden çaldığı paralar ile kokain aldığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Yakalanmamak için hiçbir adres kaydı yaptırmayan sabıkalı kadın, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği Çivril Adliyesi’nce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



























