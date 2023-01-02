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- Denizli'de uyuşturucu komasına girerek kaldırıldığı hastanede öldü
Denizli'de uyuşturucu komasına girerek kaldırıldığı hastanede öldü
Yakınlarının haber almaması üzerine yapılan ihbarda evinde baygın bulunan genç kaldırıldığı hastanede uyuşturucu komasından hayatını kaybetti.
- 02.01.2023 - 14:47
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Furkan Ciritoğlu'ndan haber alamayan yakınları, panikledi.
Durumu sabah saatlerine bildiren yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
İhbar üzerine Ciritoğlu'nun evine giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingire açtırarak içeri girdi.
Hastaneye kaldırıldı
Evde baygın bulunan Ciritoğlu için sağlık ekibi istendi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ciritoğlu, yoğun bakıma alındı.
Uyuşturucu komasına girdiği belirlendi
Ciritoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Uyuşturucu komasına girdiği belirlenen Ciritoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Soruşturma sürüyor
İHA'nın haberine göre, Furkan Ciritoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.