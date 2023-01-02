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    Denizli'de uyuşturucu komasına girerek kaldırıldığı hastanede öldü

    Yakınlarının haber almaması üzerine yapılan ihbarda evinde baygın bulunan genç kaldırıldığı hastanede uyuşturucu komasından hayatını kaybetti.
    • 02.01.2023 - 14:47
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    Denizli'de uyuşturucu komasına girerek kaldırıldığı hastanede öldü

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Furkan Ciritoğlu'ndan haber alamayan yakınları, panikledi.

    Durumu sabah saatlerine bildiren yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

    İhbar üzerine Ciritoğlu'nun evine giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingire açtırarak içeri girdi.

    Hastaneye kaldırıldı

    Evde baygın bulunan Ciritoğlu için sağlık ekibi istendi.

    Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ciritoğlu, yoğun bakıma alındı.

    Uyuşturucu komasına girdiği belirlendi

    Ciritoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Uyuşturucu komasına girdiği belirlenen Ciritoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre, Furkan Ciritoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli de uyuşturucu komasına girerek kaldırıldığı hastanede öldü #1


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