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    Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

    Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 9 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 16:43
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    Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

    Denizli’de emniyet güçleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    9 KİŞİ YAKALANDI

    Operasyon sonucu 9 şüpheli, satışa hazır vaziyette çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

    TUTUKLANDILAR

    İşlemleri ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 9 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama #1

    Denizli de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama #2


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