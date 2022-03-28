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- Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 9 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 28.03.2022 - 16:33
- Güncelleme : 28.03.2022 - 16:43
Denizli’de emniyet güçleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
9 KİŞİ YAKALANDI
Operasyon sonucu 9 şüpheli, satışa hazır vaziyette çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile yakalandı.
TUTUKLANDILAR
İşlemleri ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 9 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.