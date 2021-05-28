Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Yıldıray A'nın evine operasyon yapıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Yıldıray A'nın 14 suçtan kaydı olduğu ve uyuşturucu tacireti yaptığı belirlendi. İhbar alan ekipler harekete geçti.

EKİPLER ŞÜPHELİNİN YERİNİ TESPİT ETTİ

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, titiz çalışma sonucu şüphelinin bulunduğu yeri tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucu Yıldıray A.’nın evine şafak operasyonu gerçekleştirildi.





KISKIVRAK YAKALANDI

Baskında kapıyı açmamakta direnen şüphelinin evine kapı kırılarak girilirken, Yıldıray A. maddeleri imha etmek üzereyken kıskıvrak yakalandı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yıldıray A., 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



