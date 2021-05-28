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    Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

    Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Yıldıray A'nın evine operasyon yapıldı.
    • İHA
    • 28.05.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 10:54
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    Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

    Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Yıldıray A'nın 14 suçtan kaydı olduğu ve uyuşturucu tacireti yaptığı belirlendi. İhbar alan ekipler harekete geçti.

    EKİPLER ŞÜPHELİNİN YERİNİ TESPİT ETTİ

    Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, titiz çalışma sonucu şüphelinin bulunduğu yeri tespit etti.

    Yapılan çalışmalar sonucu Yıldıray A.’nın evine şafak operasyonu gerçekleştirildi.

    Denizli de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı #1

    KISKIVRAK YAKALANDI

    Baskında kapıyı açmamakta direnen şüphelinin evine kapı kırılarak girilirken, Yıldıray A. maddeleri imha etmek üzereyken kıskıvrak yakalandı.

    Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yıldıray A., 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı #2

    Denizli de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı #3

    Denizli de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı #4

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