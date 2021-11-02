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    Denizli'de uyuşturucudan 9 zanlı tutuklandı

    Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 02.11.2021 - 08:21
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 09:10
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    Denizli'de uyuşturucudan 9 zanlı tutuklandı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    Önceden belirlenen 12 adrese düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

    9’U TUTUKLANDI

    Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 784 gram esrar, hassas terazi, yeşil reçeteyle satılan 167 hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 16 mermi ele geçirildi.

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

    5 ŞÜPHELİ SERBEST

    Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Denizli de uyuşturucudan 9 zanlı tutuklandı #1

    Denizli de uyuşturucudan 9 zanlı tutuklandı #2

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