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    Denizli'de uyuşturucuyla yakalanan firari, gazetecilere küfür etti

    Ekiplerin kovalamaca sonucunda yakaladığı Gökhan T.'nin 1 yıl 8 ay hapis cezası olduğu ortaya çıkarken üzerinde uyuşturucu bulundu. Şahıs, bu sırada gazetecilere de saldırmaya çalıştı.
    • 15.12.2022 - 12:16
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    Denizli'de uyuşturucuyla yakalanan firari, gazetecilere küfür etti

    Denizli’nin Pamukkale ilçesinde uygulama yapan ekipleri gören Gökhan T. (29), arkasına bakmadan kaçmaya başladı.

    O esnada Pamukkale Devriye Ekipleri Amirliğine bağlı resmi ekipler ve bekçiler, şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu, ekipler peşini bırakmadığı şüpheliyi 1 kilometre sonra yakaladı.

    Kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı

    Yapılan sorgulamada şüpheli Gökhan T.’nin Denizli Asli Ceza İlamat Masası tarafından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve şüphelinin bundan dolayı kaçtığı ortaya çıktı.

    Denizli de uyuşturucuyla yakalanan firari, gazetecilere küfür etti #1

    Üzerinde uyuşturucu bulundu

    Küfürler savurdu Uyuşturucu kullanma ve satmadan 3 suç kaydı olan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Takılan kelepçenin ardından gözaltına alınan şüpheli, gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna küfürle cevap vererek zor anlar yaşattı.

    Gökhan T., ekiplerin başarılı çalışması neticesinde şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Yoldan geçen şüpheli de yakalandı

    Devriye ekiplerinin bölgeden gitme hazırlığı yaptığı esnada yoldan geçen Ali Y., (33) ekipler tarafından şüphe üzerine durduruldu.

    Detaylı arama yapan ekipler, şüphelinin kıyafeti içindeki poşeti buldu. Poşeti dışarı çıkaran ekipler, içinde 4,8 gram esrar olduğunu gördü. Ali Y., GBT sorgusunun ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

    Denizli de uyuşturucuyla yakalanan firari, gazetecilere küfür etti #2

    Denizli de uyuşturucuyla yakalanan firari, gazetecilere küfür etti #3


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