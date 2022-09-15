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    Denizli'de uzaklaştırma kararını deldi, eşini kaçırdı

    Pamukkale ilçesinde tartışma sonrası karakola giden kadın, eşine uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararı çiğneyen koca, eşini araçla kaçırdı.
    • 15.09.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 14:49
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    Denizli'de uzaklaştırma kararını deldi, eşini kaçırdı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde eşler arası kavga çıktı.

    Kocası A.Ç. ile tartışma yaşayan M.Y., geçtiğimiz günlerde karakola giderek şikayette bulundu.

    Zorla araca bindirdi

    Alınan uzaklaştırma kararı sonrası A.Ç, sokak ortasında eşi M.Y.’yi zorla aracına bindirerek bölgeden uzaklaştı.

    Duruma şahit olan bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine güvenlik güçleri, plakasını belirlediği aracın peşine düşerek M.Y.’ye telefonla ulaşmaya çalıştı.

    Yeniden şikayetçi oldu

    Yolda giderken kendi imkanlarıyla otomobilden inen M.Y., güvenlik güçlerinin yanına gelmesiyle beraber karakola gidip tekrardan şikayetçi oldu.

    Denizli de uzaklaştırma kararını deldi, eşini kaçırdı #1


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