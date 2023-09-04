Denizli'de yabancı uyruklu gelin çetesi 7 bin dolar dolandırdı Evlendirmek istediği oğluna yurtdışından getirdiği yabancı uyruklu gelin çetesi tarafından çektiği krediler ile birlikte 7 bin dolar dolandırılan adam şimdi de oğlunu boşamak için uğraşıyor.

İHA

Dolandırıcılar farklı oyunlarla gündeme geliyor...

Binlerce vatandaşı ağlarına düşüren dolandırıcı çetelerinden biri, bu kez de Denizli'de evlilik hazırlığındaki genç adamı hedef aldı.

Çivril ilçesinde 65 yaşındaki İsmet Kocakaya Denizli’de yaşayan 39 yaşındaki oğlunu evlendirmek istedi.

Burdur’a giden ve bir aile ile tanışan İsmet Kocakaya, oğlunun evlenmek istediğini belirterek bir gelin adayı aradığını söyledi.

İsmet Kocakaya’ya yardımcı olacaklarını belirten çift, yaşlı adamı telefonda bir bayan ile tanıştırarak konuşturdu.

Gelini bulan aileye 2 bin dolar verdi

Özbekistan uyruklu kadınla evlilik konusunda anlaşan İsmet Kocakaya, kendisini gelin adayı ile tanıştıran çifte istedikleri 2 bin doları verdi.

Bin dolar da uçak bileti alan Kocakaya, ilk gelin adayının gelmesi beklemeye başladı.

Gelinin gelmesi gecikince Burdur’daki çift ile tekrar iletişime geçen İsmet Kacakaya o gelin adayının hasta olduğunu ve acil ameliyata girdiğini öğrendi.

Mağduriyetinin giderilmesini isteyen Kocakaya’ya yeni bir gelin adayı gösteren çift, İsmet Kocakaya’yı yeni gelin aday ile telefonda görüştürerek 2 bin dolar daha istedi.

İstediği gelini buldu

Yeni gelin için de 2 bin dolar veren İsmet Kocakaya, gelininin Özbekistan’dan gelebilmesi için bazı borçlarının ödenmesi gerektiğini söylemesi üzerine bir miktar daha para gönderdi.

Tüm pürüzlerin ortadan kalkması ile Türkiye ye gelmeye hazırlanan gelin adına bin dolara uçak bileti alan Kocakaya, Burdur’a gelen yeni gelini Gulnoza Musakhonovna (36) ile oğlunu Burdur’un Yeşilova ilçesinde nikahını yaptı.

Nikahtan sonra oğlu ve gelini Denizli’ye getiren baba İsmet Kocakaya, yeni evli çifti evlerine bırakarak Çivril’e döndü.

Gelin ortadan kayboldu

Düğünden sonra hafta sonunu evlerinde geçiren yeni çifte takı alışverişi ve düğün yapmayı hayal eden baba İsmet Kocakaya, Pazartesi gün oğlunun işe gitmesiyle gelini Musakhonovna'nın ortadan kaybolması ile hayatının şokunu yaşadı.

Oğlunun telefonunu da alarak evden ayrılan gelinini aramaya başlayan İsmet Kocakaya, aracılık yapan Burdurlu aileye de ulaşamayınca soluğu savcılıkta aldı.

"Toplamda 7 bin dolar para harcadım"

Savcılığa şikayet dilekçesi veren İsmet Kocakaya şunları ifade etti:

Beni kandırdılar, şebeke olmuşlar. Bana bir gelin adayı buldular, para aldılar, sonra gelmiyor dediler. Yeni aday buldular ve onun için de para istediler. Oğlumun mutlu olması yuva kurması için ikinci aday içinde para verdim. Sonra uçak bileti aldırdılar, kıyafet aldırdılar. Toplamda 7 bin dolar para harcadım.

"Düğün için kredi çektim"

Oğlunu evlendirmek için tüm birikimini harcadığını belirten Kocakaya, şunları ifade etti:

Elimde avucumda ne varsa harcadım. Oğlum yuva kursun diye kredi çektim, toplamda 200 bin liraya yakın para harcadım. Bilet aldırdılar, yurtdışına çıkamıyor borçları var diyerek para istediler onu ödedim.



Gelin buraya gelince nikah yapmadan görüşmenize ve bir araya gelmeniz uygun değil dediler, Burdur Yeşilova’da nikah yaptık. Denizli’ye döndük oğlum ve gelinimi evlerine yerleştirerek Çivril’e döndüm.



Hafta içi altın ve takı alacaktık. Pazartesi gün oğlum işe gidince gelin oğlumun telefonunu da alarak evden çıkmış gitmiş. Telefonu aradık açmadı. Uzun bir süre sonra ulaştık eve geri dönmeyeceğini söyledi bir daha da iletişim kuramadık.

“Evlendirmek için uğraştığım oğlumu şimdi boşamak için çalışıyorum”

Aracılık yapan aileyi aradığında ulaşamadıklarını ve insanların duygularını kullanarak dolandıranların cezasız kalmasını istemediğini belirten İsmet Kocakaya, şunları söyledi: