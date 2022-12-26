Her katı ateşe vere vere çıkışa gelen İ.T., kimsenin dışarıya çıkamaması için apart girişini de ateşe verdikten sonra rahat tavırlarla binadan ayrıldı. Gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartta korku dolu anlar yaşandı.

Gece saatlerinde yaşanan olayda, 8 katlı 48 dairelik apartta yaşayan 49 yaşındaki İ.T., aracını park ederek binaya girdi.

Elinde soba tutuşturma jeli olan adam, asansörle üst kata çıktı.

Tüm katları ateşe verdi

Ardından merdivenle zemin kata inerken tüm katların duvarlarına jel sürdü.

Daha sonra her katı ateşe vererek binadan ayrılan İ.T., kimsenin dışarıya çıkamaması için apart girişini de ateşe verdi.

Denizli'de yakmaya çalıştığı apartta uyudu ViDEO

Yangın büyümeden söndürüldü

Yoğun duman ve yanık kokusunu fark eden apart sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hatlarda tutuşturulan jelleri söndürerek, yangının büyümesini önledi.

Yakmaya çalıştığı apartta uyurken yakalandı

Öte yandan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde tespit edilen İ.T.'nin, yakmaya çalıştığı apartta uyurken yakalandığı belirtildi.

Saldırganın, jelleri ateşe verdikten sonra kapının önünde beklediği, yangını söndürme çalışmalarını takip etiği ve daha sonra odasına çıkıp uyuduğu ortaya çıktı.

Serbest bırakıldı

İHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmesi apart sakinlerinin tepkisine neden oldu.

"Bizimle birlikte durumu izleyip bekledi"

Saldırganın kendileri gibi kapıda durumu izlediğini öğrenince büyük şok yaşadıklarını ifade bina sakini Rıdvan Pala, “48 kişilik bir aile apartımız var. Apartta kirada kalan bir adam, aracını park ettikten sonra eline soba jelini alarak içeri geliyor. Asansöre binip 8'inci katta çıkıyor. Bu en üst kattan başlayarak, aşağıya kadar tüm plastikleri, duvarları ve pencereleri soba jeli sürdükten sonra ateşe veriyor. Zemin katta bulunan elektrik panolarını yakıyor ve asansör boşluğundaki yer ile depoyu ateşe veriyor. Aparttan çıkmadan önce giriş bölümünü de ateşe verip rahat bir şekilde ayrılıyor. Bu durumu gören komşularımız, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürerek kontrol altına almayı başardı. Yangın söndürüldü ama bu şahıs kapının önünde bizimle birlikte durumu izleyip bekledi. Tabi biz bu şahsın yaptığını bilmiyoruz.” dedi.

"Bunu ancak madde kullanan birisi yapabilir"

Saldırganın gayet tavırlarla hareket ettiğine işaret eden Pala, “Emniyette gidip görüntüleri izledikten sonra bu şahsın olduğunu gördük. Ekiplerle birlikte kaldığı apartta gittik ve karşımızda o kadar rahat tavırlar sergiliyordu ki bunu ancak madde kullanan birisi yapabilirdi. Şahıs bir gün sonra serbest bırakıldı ve bu apartta 48 daire var. Bu dairelerde 130 yakın insan yaşıyor. İnsanlar aparttan çıkmasın diye her yeri ateşe veren şahsın bırakılmasını doğru bulmuyoruz. Bu şahsın tekrardan bize aynı şeyleri yaşatmayacağını nereden bilebiliriz. Biz mağduruz ve şahsın tutuklanmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.