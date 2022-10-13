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    Denizli'de yalnız yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen mühendis, öldü

    Denizli'de tek başına yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen elektrik mühendisi 44 yaşındaki Ahmet Ersoy, hayatını kaybetti. Ersoy'un, başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi.
    • 13.10.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 17:59
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    Denizli'de yalnız yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen mühendis, öldü

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde yaşayan elektrik mühendisi Ahmet Ersoy'un iş yerine gitmemesi üzerine arkadaşları, durumu yakınlarına bildirdi.

    Eve polis eşliğinde giren yakınları, Ersoy'u mutfakta buzdolabının altında hareketsiz buldu.

    Eve çağrılan acil sağlık ekibi, Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ersoy'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Buzdolabının başına çarpması sonucu öldü

    DHA'nın haberine göre Ersoy'un, buzdolabının başına çarpması sonucu öldüğü belirtildi. Ersoy'un cenazesi, öğle vakti asri mezarlıkta kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

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