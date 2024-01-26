Haberler



3. Sayfa



Denizli'de yangın paniği: Anne ve oğlu son anda yanmaktan kurtuldu

Denizli'de yangın paniği: Anne ve oğlu son anda yanmaktan kurtuldu Anne ve oğlunun yaşadığı ev alevlere teslim oldu. İşe gitmek için uyandığı sırada yangının fark eden adam, annesiyle kendini son anda kurtardı.