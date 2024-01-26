Denizli'de yangın paniği: Anne ve oğlu son anda yanmaktan kurtuldu

İHA
Denizli'nin Babadağ ilçesinde yangın paniği yaşandı.
Şahin Karabulut’un yaşlı annesi ile birlikte yaşadığı evde yangın çıktı.
Yanmaktan son anda kurtuldular
Sabah işe gitmek için uyanan Karabulut, annesini de alarak alevlerin arasından son anda kurtuldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ev küle döndü
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangının elektrik panosundan çıkmış olabileceği ihtimali üzerine durulduğu öğrenildi.
Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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