Denizli'de yangın söndürme çalışmaları sırasında alevlerin içinde kaldı

Alevlerin içinde kalan Yaşar Kozakbaş, "Bir baktım, yangın alt taraftan geçmiş, beni çevirmiş. Bu sefer yukarı koştum, yukarıyı çevirmiş. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı kırsal Yayla Mahallesi’nde, 2 Ağustos tarihinde yangın çıktı.

Çıkan yangın 12 saat süren zorlu mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

Yangında çalışan ekiplerin arasında olan 50 yaşındaki Yaşar Kozakbaş, etrafını saran alevlerin arasında kalarak yaralandı.

30 yıldır orman muhafaza memurluğu yapan 2 çocuk babası Kozakbaş, yaşadığı anları anlattı.

TEDAVİSİ HASTANEDE DEVAM EDİYOR

Yandığı için Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kozakbaş, daha sonra vücudundaki ciddi yanıklar nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek, yanık tedavi merkezine alındı.

Yapılan incelemede alevlerin arasında kalan ormancı Kozakbaş’ın vücudunda yüzde 40 oranında ve 3'üncü derece yanıklar olduğu tespit edildi. Şehir Hastanesi’nde 2 kez ameliyata alınan Yaşar Kozakbaş’ın tedavisi sürüyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’nde bulunan Yaşar Kozakbaş, yangın söndürme çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlattı. Bir anda alevlerin arasında kalarak yaralandığını dile getiren Kozakbaş şu ifadeleri kullandı;

"Denizli’nin Buldan ilçesi Üçyol Orman İşletme Şefliği'nde orman muhafaza memuruyum. Yangın ihbarı verildi. Yangın bizim bölgede değil, güneydeydi. Bize 'Haydi yangına gidiyoruz' dediler.

Gittik, bana üç yol ayrımında 'Burada kal' dediler. ‘Gelen araç, işçi, köylü ne varsa onları buradan sevk et’ dediler. Ben orada gelenleri sevk ederken aşağı tarafa bir baktım, yangın alt taraftan geçmiş, beni çevirmiş. Bu sefer yukarı koştum, yukarıyı çevirmiş. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu.





"BİR CESARET GELDİ, KOŞMAYA BAŞLADIM"

Ya oturup yanacağım ya da 100 metrelik bir kekik tarlası var orayı çıkarsam kendimi kurtarırım. Orada bir cesaret geldi. Bir koştum, bir zaman sonra yığıldım yere.

Tekrar kalktım koştum, o kekik tarlasını geçtim. Şefimi arayıp hemen telefon ettim, 'Ben yandım, hemen yetiş' dedim ama onlar ateşi geçip gelememişler aşağıdan. Daha sonra arabayla Türlübey köyüne çıktık.

Birkaç bardak su attılar üstüme. Apar topar ambulansa aldılar. Ambulansa aldıktan sonra Denizli'ye oradan Eskişehir’e getirdiler. Sağ olsun Denizli Orman Müdürü'müz yardımcı oldu. Eskişehir Bölge Müdürü ile irtibata geçmişler. Eşim ve oğlum misafirhanedeler."

Denizli'de yangın söndürme çalışmaları sırasında alevlerin içinde kaldı VİDEO





"ÇOK AŞIRI RÜZGAR VARDI, YANGINI BÜYÜTTÜ"

Sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu ve yanıkları nedeniyle kollarını kaldırmakta güçlük çektiğini anlatan Kozakbaş, “Şu anda sağlık durumum iyi ama kollarım kalkmıyor. Bacaklarım çok kötü.

30 yıldır ormancılık yapıyorum ben. Çok aşırı rüzgar vardı, aşırıydı yani yangın bu nedenle çok büyüdü.” diye konuştu.

"2 KEZ AMELİYAT ETTİK"

Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Dr. Bülent Çağlar Bilgin orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş’ın tedavisinin iyiye gittiğini söyledi.

Alevlerin arasında kaldığı için ciddi yanıkları olduğunu kaydeden Dr. Bilgin, “Denizli Buldan'daki orman yangınına müdahale eden bir hastamız. Görev başındayken dumana ve aleve maruz kalan bir hastamız. Önce Denizli Buldan'a, Oradan Denizli'ye, daha sonra Eskişehir'e sevk edildi. Geldiği gece hastaya ilk cerrahi müdahalesini yaptık ve 2 kez daha ameliyat ettik.

Yoğun bakıma yatışının 4’üncü günü. 1 hafta daha yoğun bakım süreci olacak gibi. Hastamızın vücudunda yüzde 40 yanığı var. Gerekli tedavileri devam ettiriyoruz. Cerrahi tedavileri, ilaç ve medikal tedavileri devam edecek.

Daha sonrasında da psikolojik ve fizik tedavi süreçleri devam edecek. Yüzde 40'ın üzerindeki yanık, yaşı ile beraber hayati tehlikesi olan bir yanık düzeyiydi. 2-3 gündür tedavisi iyi gidiyor. Her şey yolunda.” dedi.