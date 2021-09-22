Denizli'de yangında mahsur kalan kadın ölümden döndü

Gece saatlerinde eski bir evde yaşanan yangında, alevlerin içinde kalan kadın ‘Kurtarın beni, yanıyorum’ diyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadını zor kurtardı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Fatma Olgun’un içinde kaldığı eski bir evde, gece saatlerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin içinde kalan Olgun, ‘Kurtarın beni, yanıyorum’ diyerek bağırmaya başladı.

Bu esnada yangının kokusunu alan komşu Selma Zencir, aşağıya inerek alevler içinde kalan evin kapılarını açmaya çalıştı. Bütün uğraşlara rağmen kapı açılmazken, 112’ye haber verildi.

MAHALLELİ ÖLDÜ ZANNETTİ

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak alevlerin içinde kalan kadını kurtardı.

Olgun, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de alevler büyümeden yangını kontrol altına aldı.

Sabah saatlerinde taburcu edilen Olgun, mahalleli tarafından öldü zannedildi.

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"KAÇ GÜNDÜR SENİ YAKACAĞIZ DİYENLER VAR"

Yangından geriye köpeğinin kaldığını belirten genç kadın, “Ne olduğunun farkına varmadım. Bir odada yaşıyordum o da bitti. Alevlerin içinde kalmışım götürdüler ve ben bir şey bilmiyorum. Kaç gündür seni yakacağız, öldüreceğiz diyenler var. Bu ev benim değil, keşke benim olsa. Köpeğimden başka bana kalan bir şey olmadı.” ifadelerini kullandı.

"ELİM AYAĞIM TİTREDİ ÇOK KÖTÜ OLDUM"

Yangın anında Olgun'u kurtarmaya çalışan Selma Zencir, “Gece yukarda uyumamıştım. Önce bir bağırma sesi geldi ve aşağıya indim. Arkadaşı tanımıyorum, bağırıyordu. O zaman yangın yoktu ve ben ona geç saat olduğunu, bağırmaması gerektiğini söyledim. Bir sorun varsa yarın konuşalım dedim ve sonrasında bir şeyler dedi anlamadım. Yarım saat geçmedi ve ben büyük bir koku hissettim. Koşarak indim ben burayı kırmaya çalışırken, arkadaşım itfaiyeyi aradı. Hortumla ve kovayla müdahale etmeye çalıştım. ‘Kurtarın beni, yanıyorum’ diye sesi geliyordu içeriden. Israrla çıkarmaya çalıştım ama kapıyı açamadık. Ambulansla götürdüler ve biz öldü sandık. Elim ayağım titredi çok kötü oldum.” dedi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Fatma Olgun yangının başkası tarafından çıkarıldığını söylerken, komşuları ise kendisinin akli dengesinin yerinde olmadığını, yangını kendisinin çıkardığını iddia etti.



