Denizli'de yaralı köpeğe yardım etmek isterken tırın altında kaldı

Denizli- Aydın kara yolu Akça kavşağında 36 yaşındaki Mehmet Çümen, yoldaki bir aracın çarpıp, kaçtığı yaralı sokak köpeğine yardım etmek istedi.
Bu sırada Denizli'den Aydın yönüne giden Abdüsselam Akyol'un kullandığı 01 BON 94 plakalı tır, Çümen'e çarptı.
Kazanın ardından Kadir Ülker yönetimindeki 20 ZR 771 plakalı kamyon ise Akyol'un kullandığı TIR'a arkadan çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, tırın çarptığı Mehmet Çümen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
tır ve kamyon şoförleri ise kazayı yara almadan atlattı.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Mehmet Çümen'in cenazesi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.