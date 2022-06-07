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    Denizli'de yaşayan İranlı kadın doktor evinde ölü bulundu

    İran'da tıp fakültesi eğitimini tamamlayıp Denizli'de pratisyen hekim olarak çalışan 34 yaşındaki Haniyeh Mousavifard yaşadığı apart odasında ölü bulundu.
    • 07.06.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 17:03
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    Denizli'de yaşayan İranlı kadın doktor evinde ölü bulundu

    Denizli'nin Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'nde İran'da tıp fakültesini bitirdikten sonra Denizli'ye yerleşen 34 yaşındaki pratisyen hekim Haniyeh Mousavifard'dan haber alınamadı.

    Dün akşam saatlerinden bu yana haber alamayan 28 yaşındaki arkadaşı P.K. Mousavifard'ın 4 yıldır yaşadığı aparta geldi.

    Yerde hareketsiz yattığını gördü

    Yetkililerle birlikte odaya giren P.K., Haniyeh Mousavifard'ın yerde hareketsiz bir şekilde durduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

    Denizli'de yaşayan İranlı kadın doktor evinde ölü bulundu VİDEO


    Hayatını kaybettiği belirlendi

    Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Haniyeh Mousavifard'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, TUS sınavına hazırlanan ve bir süre önce beyninden operasyon geçirdiği öğrenilen Haniyeh Mousavifard'ın şüpheli ölümüyle ilgi soruşturma başlatıldı.

    Denizli de yaşayan İranlı kadın doktor evinde ölü bulundu #1

    Denizli de yaşayan İranlı kadın doktor evinde ölü bulundu #2

    Denizli de yaşayan İranlı kadın doktor evinde ölü bulundu #3


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