Euro
15.7103
0.73%
Dolar
13.9185
0.95%
Altın
791.91
0.59%
Borsa
2.016
-0.74%
Bitcoin
701.956
1.62%
BTXN Coin
43.71
3.67%
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Aydın'da yaşlı kadını dolandıran şahıs yakalandı

    Yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan ve polisin operasyonuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 15:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da yaşlı kadını dolandıran şahıs yakalandı

    Aydın'ın Nazilli ilçesi  Aydoğdu Mahallesinde emekli gurbetçi olduğu öğrenilen H.G. (76) isimli yaşlı bayanı telefonla arayarak kendisini asker, polis, hakim ve savcı gibi tanıtan dolandırıcılar iki ay içerisinde toplam 3 Milyon TL dolandırdı.

    Dolandırıcıların telefonla tekrar arayıp para istemesi üzerine Polise müracaat eden yaşlı kadın dolandırıldığını anladı.

    9 EKİPLİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

    Nazilli Polisinin saatlerce hazırlandığı operasyona 9 ekip katıldı. Her sokakta tedbir alan polis ekipleri yaşlı kadından parayı teslim almak üzere buluşma yerine gelince düğmeye bastı.

    Aydın'da yaşlı kadını dolandıran şahıs yakalandı

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Polisler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Film sahnelerini aratmayan operasyon sonrası yakalanan İ.E.H. isimli şüpheli gözaltına alındı.

    SORGUYA ÇEKİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.

    Aydın da yaşlı kadını dolandıran şahıs yakalandı #1

    Aydın da yaşlı kadını dolandıran şahıs yakalandı #2

    Aydın da yaşlı kadını dolandıran şahıs yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir