Yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan ve polisin operasyonuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesinde emekli gurbetçi olduğu öğrenilen H.G. (76) isimli yaşlı bayanı telefonla arayarak kendisini asker, polis, hakim ve savcı gibi tanıtan dolandırıcılar iki ay içerisinde toplam 3 Milyon TL dolandırdı.

Dolandırıcıların telefonla tekrar arayıp para istemesi üzerine Polise müracaat eden yaşlı kadın dolandırıldığını anladı.

9 EKİPLİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Nazilli Polisinin saatlerce hazırlandığı operasyona 9 ekip katıldı. Her sokakta tedbir alan polis ekipleri yaşlı kadından parayı teslim almak üzere buluşma yerine gelince düğmeye bastı.

Aydın'da yaşlı kadını dolandıran şahıs yakalandı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Film sahnelerini aratmayan operasyon sonrası yakalanan İ.E.H. isimli şüpheli gözaltına alındı.

SORGUYA ÇEKİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.