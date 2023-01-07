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- Denizli'de, yaşlı kadının bileziğini çalan 2 şüpheli yakalandı
Denizli'de, yaşlı kadının bileziğini çalan 2 şüpheli yakalandı
69 yaşındaki B.D. isimli kadının evine girip 15 bin TL'lik bileziğini çalan 2 şüpheli, JASAT operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerden biri, cezaevine gönderildi.
- 07.01.2023 - 12:02
- Güncelleme : 07.01.2023 - 12:09
Denizli’nin Çameli ilçesinde 28 Aralık 2022’de gece saatlerinde Şaban K. (36) ve Bilal Y. (35) 69 yaşındaki B.D.’nin evine girip yaşlı kadının kolunda bulunan 15 bin TL değerindeki bileziği çalıp kaçtı.
Kadının ihbarı üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Kimlikleri belirlendi
Yapılan detaylı çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli makamlara çıkarıldı.
Denizli'de, yaşlı kadının bileziğini çalan 2 şüpheli yakalandı VİDEO
1 şüpheli tutuklandı
İHA’nın haberine göre; Şaban K. isimli şüpheli gece vakti yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilal Y. ise denetim şartıyla serbest bırakıldı.