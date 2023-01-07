Petrol
78.6
-0.11%
Euro
19.9134
0.75%
Dolar
18.7065
-0.31%
Altın
1.123
1.53%
Borsa
5342
0.00%
Bitcoin
322.217
0.92%
BTXN Coin
7.82
8.46%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Denizli'de, yaşlı kadının bileziğini çalan 2 şüpheli yakalandı

    69 yaşındaki B.D. isimli kadının evine girip 15 bin TL'lik bileziğini çalan 2 şüpheli, JASAT operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerden biri, cezaevine gönderildi.
    • 07.01.2023 - 12:02
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 12:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de, yaşlı kadının bileziğini çalan 2 şüpheli yakalandı

    Denizli’nin Çameli ilçesinde 28 Aralık 2022’de gece saatlerinde Şaban K. (36) ve Bilal Y. (35) 69 yaşındaki B.D.’nin evine girip yaşlı kadının kolunda bulunan 15 bin TL değerindeki bileziği çalıp kaçtı.

    Kadının ihbarı üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    Kimlikleri belirlendi

    Yapılan detaylı çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli makamlara çıkarıldı.

    Denizli'de, yaşlı kadının bileziğini çalan 2 şüpheli yakalandı VİDEO

    1 şüpheli tutuklandı

    İHA’nın haberine göre; Şaban K. isimli şüpheli gece vakti yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bilal Y. ise denetim şartıyla serbest bırakıldı.

    Denizli de, yaşlı kadının bileziğini çalan 2 şüpheli yakalandı #1


    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!
    Advertorial

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!

    Yalı Çapkını dizisinden kazandığı ücret dudak uçuklattı
    Medya

    Yalı Çapkını dizisinden kazandığı ücret dudak uçuklattı

    Taliban, Prens Harry'nin kitabına tepki gösterdi
    Dünya

    Taliban, Prens Harry'nin kitabına tepki gösterdi

    Görüş Bildir