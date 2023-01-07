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Denizli'de, yaşlı kadının bileziğini çalan 2 şüpheli yakalandı

Denizli'de, yaşlı kadının bileziğini çalan 2 şüpheli yakalandı

69 yaşındaki B.D. isimli kadının evine girip 15 bin TL'lik bileziğini çalan 2 şüpheli, JASAT operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerden biri, cezaevine gönderildi.