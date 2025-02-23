Denizli'de yaşlı kadının evi yangında kullanılamaz hale geldi

İHA

Denizli'nin Güney ilçesi Yağçılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde evinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Çetinsarı'ya ait evden dumanlar yükselmeye başladı.

Evde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Ayşe Çetinsarı'ya yangın büyümeden evden çıkarak uzaklaştı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE EDİLDİ

Kısa sürede bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri evde çıkan yangına müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık üç saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken evde kullanılamaz hale geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın ile ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.