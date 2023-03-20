Denizli'de yaya geçidinde araç çarpan genç hayatını kaybetti Pamukkale ilçesinde, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 18 yaşındaki lise öğrencisi Ezgi Eliuz, yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaya geçidinde yayaya öncelik verilmesi yönündeki çalışmalarına rağmen hala olumsuz olaylar yaşanıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Eskihisar Mahallesi Denizli- Pamukkale kara yolu Abalıoğlu Kavşağı'nda Oya Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Ezgi Eliuz, okula gitmek için yaya geçidinden kara yolunun karşısına geçmek istedi.

Genç kız kurtarılamadı

Bu sırada Bayram Ali Ubuz'un kullandığı 20 B 6041 plakalı kamyonet, Eliuz'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ezgi Eliuz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eliuz'un, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi, öğle vakti, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından Eskihisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sürücü gözaltında

Polis, kazanın ardından kamyonet şoförü Bayram Ali Ubuz'u gözaltına alındı. Ubuz'un polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.