Denizli’de yoklama kaçağı genç 'dur' ihtarına uymadı, kaza yaptı

Hafta sonu kısıtlamasını ihlal eden 3 arkadaş, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaza yaptı. Sürücü ehliyetsiz ve yoklama kaçağı çıkarken, 16 bin 450 TL ceza yedi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Halk Caddesi’nde hafta sonu kısıtlamasında denetim yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan 20 FS 088 plakalı otomobil sürücüsü 22 yaşındaki Ç.S. kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin kovalaması sonucunda araç, park halindeki 06 TGV 24 plakalı otomobile çarparak kaza yaptı.

YOKLAMA KAÇAĞI VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Otomobilin içerisinde bulunan E.A, K.K ve sürücü, sırayla dışarıya çıkarıldı.

Polis ekiplerinin ‘neden kaçtınız?’ sorusunu yanıtsız bırakan 3 arkadaşın kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada otomobil sürücüsünün, yoklama kaçağı ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Aracın ruhsatı dayısının üzerine olduğu için otomobil sürücüsü, telefonla dayısını arayarak polis ile konuşturdu.

Yoklama kaçağı genç dur ihtarına uymadı, kaza yaptı; 16 bin 450 TL ceza yedi İZLE

“NİYE ÇEKİYORSUNUZ ANLAMADIM”

Dayı yasaktan dolayı aracını almaya gelmeyeceğini söylerken, polis ise yasak olduğu halde aracı neden başkasının kullanmasına izin verdiğini sordu.

O anları görüntüleyen gazetecileri fark eden sürücü, “Abi siz niye çekiyorsunuz ki, ben onu anlamadım. Çekmeyin abi Allah Allah” diyerek tepki gösterdi.

16 BİN 450 TL PARA CEZASI YAZILDI

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaza yapan şoföre, dur ihtarına uymamaktan, ehliyetsizlikten ve trafiği tehlikeye sokmaktan 8 bin 350 TL, arkadaşları E.A. ve K.K'ye maske takmama ve sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden 8 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.

Araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.