Denizli'de yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü Denizli’de yola aniden çıkan köpekten dolayı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatı kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Aniden yola fırlayan başıboş sokak köpekleri, trafik kazalarına adeta davetiye çıkarıyor.

Öyle ki şu zamana dek onlarca sürücü, bu sorun yüzünden yaralandı veya hayata veda etti.

Son olarak Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, 20 PA 400 plakalı aracıyla seyir halindeyken önüne bir sokak köpeği atladı.

BAŞIBOŞ KÖPEK YOLA FIRLADI: KAZA KAÇINILMAZ OLDU

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, köpeğe çarptıktan sonra refüje çıktı.

Otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)