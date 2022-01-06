Denizli'de, yolda yürürken 3 kez bıçaklandı

Kimliği belirlenemeyen kişi tarafından iki kez bıçaklandıktan sonra dükkana sığınan Ahmet Faruk A., yardım beklediği esnada bir kez daha bıçaklandı. Yaşanan anlar, kameraya yansıdı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi’nde, en işlek yerlerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda okuldan eve giden Ahmet Faruk A. (16), henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından baldırından iki kez bıçaklandı.

Yaşanan anlar, saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde iki bıçak darbesinin ardından yaralı şekilde bir dükkanın önüne gelen Ahmet Faruk A.’nın, koşarak giden şüpheli tarafından son darbeyle bıçaklandığı anlar yer aldı.

İLK MÜDAHALEYİ ESNAF YAPTI

Seke seke dükkana sığınan Ahmet Faruk A., 3’üncü bıçak darbesini de alınca kanlar içinde kaldı. Ahmet Faruk A.’ya ilk müdahaleyi esnaf yaptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı olan gence yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis ekipleri bölgede çalışma yaparak güvenlik kameralarını izledi. Hastaneye kaldırılan Ahmet Faruk A.’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“DÜKKANIN ÖNÜNE GELDİĞİ SIRADA BİR BIÇAK DARBESİ DAHA ALDI”

Dükkana sığınan gence yardım eden esnaf, “15 Yaşlarında bir arkadaştı tam dükkanımızın önüne geldiği zaman 5 metre ileride siyah ceketli birisi kalça bölgesinden 2 bıçak darbesi vurdu. Bu sırada biz dükkandayken bir baktık çocuk yara almış seke seke dükkanın önüne geldiği sırada 1 bıçak darbesi daha aldı. Hızlı bir şekilde bıçaklayan kaçtı. Biz yanımdaki arkadaşlarla birlikte tampon yaptık, ambulansı aradık. İnşallah bir an önce çocuk sağlığına kavuşur.” dedi.