Denizli'de yoldan çıkan kamyon eve girdi

Kontrolü kaybeden kamyon sürücüsü, evin duvarına çarparak durabildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen sürücü kazayı ucuz atlattı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde Uşak’tan Dinar’a giden A.A. Yuvaköy mahallesinde idaresindeki 64 EL 484 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan kamyon yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazadan sonra sürücü A.A. kamyondan kendi imkanları ile çıktı.

YARA ALMADAN ATLATTI

Sürücünün sağlık kontrolü kaza alanına gelen ekipler tarafından yapıldı.

Olayda yaralanan olmazken kaza maddi hasarla atlatıldı.





