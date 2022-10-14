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    Denizli'de yolun karşısına geçerken araba çarptı: Hayatını kaybetti

    Tavas ilçesinde, karayolunun karşına yaya olarak geçmeye çalışan 64 yaşındaki Adnan Yıldırım, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
    • 14.10.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 09:00
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    Denizli'de yolun karşısına geçerken araba çarptı: Hayatını kaybetti

    Denizli-Antalya karayolu Tavas kavşağı yakınında 36 yaşındaki Şener Bay hakimiyetindeki 20 BY 120 plakalı otomobil, Denizli’den Antalya istikametine seyir halindeyken karayolunun karşına yala olarak geçmeye çalışan Adnan Yıldırım’a çarptı.

    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Sağlık ekipleri, Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Yıldırım’ın cansız bedeni otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Denizli de yolun karşısına geçerken araba çarptı: Hayatını kaybetti #1

    Denizli de yolun karşısına geçerken araba çarptı: Hayatını kaybetti #2

    Denizli de yolun karşısına geçerken araba çarptı: Hayatını kaybetti #3

    Denizli de yolun karşısına geçerken araba çarptı: Hayatını kaybetti #4

    Denizli de yolun karşısına geçerken araba çarptı: Hayatını kaybetti #5

    Denizli de yolun karşısına geçerken araba çarptı: Hayatını kaybetti #6


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