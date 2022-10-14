Petrol
94.85
0.30%
Euro
18.1857
0.22%
Dolar
18.5726
0.17%
Altın
997.71
0.33%
Borsa
3553
0.00%
Bitcoin
371.869
3.61%
BTXN Coin
8.42
-2.65%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Denizli'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla can verdi

    Tavas ilçesinde, karayolunun karşına yaya olarak geçmeye çalışan 64 yaşındaki Adnan Yıldırım, otomobilin çarpması sonucu yaşamın ı yitirdi.
    • 14.10.2022 - 08:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla can verdi

     

    Dün saat 21.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Tavas kavşağa yakınında, Şener Bay (36) hakimiyetindeki 20 BY 120 plakalı otomobil, Denizli’den Antalya istikametine seyir halindeyken karayolunun karşına yala olarak geçmeye çalışan Adnan Yıldırım’a çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Yıldırım’ın cansız bedeni otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

     

     

    Denizli de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla can verdi #1

    Denizli de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla can verdi #2

    Denizli de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla can verdi #3

    Denizli de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla can verdi #4

    Denizli de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla can verdi #5

    Denizli de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla can verdi #6


    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    Adana'da eski sevgilisinin barışma teklifini reddeden kadın, tabancayla vuruldu
    İç Haber

    Adana'da eski sevgilisinin barışma teklifini reddeden kadın, tabancayla vuruldu

    Küçükçekmece'deki kaçak gömenlere ev baskını
    3. Sayfa

    Küçükçekmece'deki kaçak gömenlere ev baskını

    Görüş Bildir