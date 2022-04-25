Denizli'de zehir taciri 18 kişi tutuklandı

Emniyet ekiplerinin başlattığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zehir taciri tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların yakalanmasına yönelik emnyet güçleri tarafından operasyon başlatıldı.

Yapılan çeşitli operasyon sonucu satışa hazır vaziyette, 165 gram metamfetamin maddesi ve satışa hazır vaziyette esrar maddesi, eroin maddesi, sentetik kannabinoid maddesi ile sentetik eczalar ele geçirildi.

18 kişi tutuklandı

İşlemleri ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 18 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.