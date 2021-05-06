Euro
10.0292
0.34%
Dolar
8.3307
0.2%
Altın
480.36
0.56%
Borsa
1.425
0.33%
Bitcoin
469.377
2.65%
EXEN Coin
34.55
18.64%
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Denizli’de zihinsel engelli çocuk, annesini ve ağabeyini yaraladı

    Zihinsel engelli olduğu öğrenilen 14 yaşındaki çocuk, çıplak vaziyette balkona çıkmak istedi. Çocuk, engel olmak isteyen anne ve ağabeyini bıçak ile yaraladı.
    • İHA
    • 06.05.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli’de zihinsel engelli çocuk, annesini ve ağabeyini yaraladı

    Denizli’nin Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, zihinsel engelli olduğu öğrenilen 14 yaşındaki O.B., çıplak halde balkona çıkmak istedi.

    Ağabeyi Cengiz B. ve annesi Nurgül B., uygunsuz olduğunu söyleyerek izin vermedi.

    Öfkelenen O.B., eline aldığı bıçakla annesi ve ağabeyini yaraladı. Annesi ve ağabeyi evden çıkarak alt katta bulunan fırına sığındı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Anne ve ağabey ambulansa alınarak Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    O.B., ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli’de zihinsel engelli çocuk, annesini ve ağabeyini yaraladı #1

    Denizli’de zihinsel engelli çocuk, annesini ve ağabeyini yaraladı #2

    Denizli’de zihinsel engelli çocuk, annesini ve ağabeyini yaraladı #3

    Denizli’de zihinsel engelli çocuk, annesini ve ağabeyini yaraladı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir