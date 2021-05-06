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- Denizli’de zihinsel engelli çocuk, annesini ve ağabeyini yaraladı
Denizli’de zihinsel engelli çocuk, annesini ve ağabeyini yaraladı
Zihinsel engelli olduğu öğrenilen 14 yaşındaki çocuk, çıplak vaziyette balkona çıkmak istedi. Çocuk, engel olmak isteyen anne ve ağabeyini bıçak ile yaraladı.
- İHA
- 06.05.2021 - 09:39
- Güncelleme : 06.05.2021 - 09:53
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, zihinsel engelli olduğu öğrenilen 14 yaşındaki O.B., çıplak halde balkona çıkmak istedi.
Ağabeyi Cengiz B. ve annesi Nurgül B., uygunsuz olduğunu söyleyerek izin vermedi.
Öfkelenen O.B., eline aldığı bıçakla annesi ve ağabeyini yaraladı. Annesi ve ağabeyi evden çıkarak alt katta bulunan fırına sığındı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Anne ve ağabey ambulansa alınarak Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
O.B., ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.