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Denizli’de zihinsel engelli çocuk, annesini ve ağabeyini yaraladı

Denizli’de zihinsel engelli çocuk, annesini ve ağabeyini yaraladı

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen 14 yaşındaki çocuk, çıplak vaziyette balkona çıkmak istedi. Çocuk, engel olmak isteyen anne ve ağabeyini bıçak ile yaraladı.