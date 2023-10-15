Denizli'de zincirleme kazada yaralı yolcu ağlayarak kurtarılmayı bekledi Pamukkale ilçesinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada sürücü ve yolcu yaralandı. Araca sıkışan kazazedenin, acılar içerisinde ağlayarak kurtarılmayı beklediği anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Denizli’de korku dolu anlar yaşandı.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Pamukkale ilçesinde 3 minivan ve 1 panelvan araç zincirleme kazaya karıştı.

Araç içinde sıkıştılar

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle panelvan araçta bulunan sürücü ve yolcu araç içerisine sıkıştı.

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yolcu araç içerisinde ağlayarak kurtarılacağı anı bekledi.

Uyuşturucu aparatı bulundu

Ekiplerce kurtarılan 2 yaralı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların bulunduğu panelvan araçta 1 uyuşturucu aparatı ve 1 adet pompalı tüfek bulundu.

Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)