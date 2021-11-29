Denizli'deki 2 çocuk annesi kayıplara karıştı

Çameli ilçesinde iki gün önce evden çıkan 2 çocuk annesi genç kadın, bir daha eve dönmedi. Tedirgin ailesi her yerde genç kadını arıyor.

Denizli'nin Çameli ilçesindeki 2 çocuk annesi Serya Akcan (39), iki gün önce sabah saatlerinde evinden çıktı.

O günden bu yana ise Akcan'dan bir daha haber alınamadı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Genç kadını her yerde arayan ailesi, bir sonuca ulaşamayarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri de çalışma başlattı. Bölgede yapılan çalışmaya vatandaşlar ve aile de destek veriyor.