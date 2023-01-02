Denizli'deki 3 kişilik aile kazada yaralandı

Çal ilçesindeki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil devrilirken, içerisinde bulunan aile yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde ilerleyen Nazım Ç., idaresindeki 20 EV 349 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Otomobil, bu etki ile taklalar atarak şarampole devrildi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aile araçtan çıkarıldı

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, jandarmayla beraber sıkışan sürücü Nazım Ç., anne Sermil Ç. ve 12 yaşındaki çocukları Ahmet Can Ç.’yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Araç kullanılamaz hale geldi

Sağlık ekipleri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hurdaya dönen araç görevliler tarafından çıkarılarak otoparka çekildi.

Annenin durumu ağır

Soruşturma başlatılan kazada anne Sermil Ç.’nin durumunun ağır olduğu, baba ve çocuğun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.