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    Denizli'deki adamın eşi dönsün diye başına dayadığı silah boş çıktı

    Evden ayrılan eşinin geri gelmesi için alkol aldıktan sonra kendi kafasına dayadığı pompalı tüfeğin boş olduğu ortaya çıktı.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 09:48
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    Denizli'deki adamın eşi dönsün diye başına dayadığı silah boş çıktı

    Denizli’nin Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde evden ayrılan eşine sinirlenen İbrahim Ö., alkol aldıktan sonra yanında bulunan pompalı tüfekle bir el ateş ederek evinin kapılarını kilitledi.

    Sesi duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri İbrahim Ö.’yü ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

    KİMSE İKNA EDEMEDİ

    Ekiplerin ulaştığı İbrahim Ö.’nün oğlu ise babasını ikna etmek için eve geldi. Burada bir süre kapıda babasını ikna etmeye çalışan oğlu, ne yapsa da başarılı olamadı.

    Denizli deki adamın eşi dönsün diye başına dayadığı silah boş çıktı #1

    İKNA EDİLMESİ 3 SAAT SÜRDÜ

    Olay yerine gelen psikoloğun, "İbrahim abi elinde silah olunca olmuyor böyle, Hepimizin çoluğu çocuğu var, senin de çoluğun çocuğun var, hadi silahı bırak konuşalım. Ne ben yaklaşabiliyorum ne de polis arkadaşlar." sözlerini de yanıtsız bırakan İbrahim Ö., 3 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.

    Denizli deki adamın eşi dönsün diye başına dayadığı silah boş çıktı #2

    TÜFEĞİ POLİSE VERDİ

    Bir süre sonra oğlunu yanına alan İbrahim Ö., ardından kapıyı açarak elinde bulunan pompalı tüfeği polis ekiplerine verdi.

    Denizli deki adamın eşi dönsün diye başına dayadığı silah boş çıktı #3

    TÜFEK BOŞ ÇIKTI

    Ekipler tarafından üst araması yapılan İbrahim Ö. gözaltına alınırken, pompalı tüfeğin içinin ise boş olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 3 saat boyunca çaba sarf eden ekipler, vatandaşlardan takdir topladı.

    Denizli deki adamın eşi dönsün diye başına dayadığı silah boş çıktı #4

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