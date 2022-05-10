Denizli'deki eğlence mekanında kaçak çalışan kadınlar sınır dışı edildi

Çivril ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde, eğlence mekanında çalışan 2 yabancı uyruklu kadının çalışma izinleri olmadığı belirlendi. Yabancı kadınlar kaçak çalışmaktan sınır dışı edildi.

Denizli'deki jandarma ekipleri, Çivril ilçesinde eğlence mekanlarını denetledi.

Irgıllı Mahallesi'nde bulunan mekanlarda gerçekleşen kontroller esnasında çalışma izni olmayan kişiler tespit edildi.

Kaçak çalışanlar ortaya çıktı

Eğlence merkezinde ekipkerce yakalanan K.Y. (26) ile P.J. (26) isimli yabancı uyruklu kadınların çalışma izinleri olmadan kaçak olarak çalıştığı belirlendi.

Yabancı 2 kadın sınır dışı edildi

İHA'nın aktarımına göre, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan iki kadın, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Denizli İl Göç Dairesine sevk edildi.