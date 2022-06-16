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    Denizli'deki feci kazada ölü sayısı 4'e çıktı

    Tır ile otomobilin çarpışması sonucu evli çiftin ve babalarının öldüğü kazada, hastanede tedavi olan Muhammet Tuncer, 4 gün sonra yaşamını yitirdi.
    • 16.06.2022 - 10:57
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    Denizli'deki feci kazada ölü sayısı 4'e çıktı

    Denizli-Muğla Karayolu’nda 12 Haziran 2022 Pazar günü yaşanan ölümlü kazada, Baver F.  yönetimindeki tır, Nurettin Tuncer'in otomobil ile çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Nurettin Tuncer, yolcu konumundaki babası Mehmet Tuncer (53) ve hastaneye kaldırılan eşi Filiz Tuncer (29) hayatını kaybetmişti.

    Sürücünün kardeşleri Muhammet Tuncer (28) ve İsmail Tuncer (26) ise ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

    4 gün sonra yaşamını yitirdi

    İHA'nın haberine göre; 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazadan 4 gün sonra acı haber geldi.

    Kardeşinin tedavisi devam ediyor

    Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Tuncer, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Kardeşi İsmail Tuncer’in ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Denizli deki feci kazada ölü sayısı 4 e çıktı #1

    Denizli deki feci kazada ölü sayısı 4 e çıktı #2

    Denizli deki feci kazada ölü sayısı 4 e çıktı #3

    Denizli deki feci kazada ölü sayısı 4 e çıktı #4


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