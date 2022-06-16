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Denizli'deki feci kazada ölü sayısı 4'e çıktı

Denizli'deki feci kazada ölü sayısı 4'e çıktı

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu evli çiftin ve babalarının öldüğü kazada, hastanede tedavi olan Muhammet Tuncer, 4 gün sonra yaşamını yitirdi.