Denizli'deki fuhuş operasyonunda 9 kişiye para cezası

İş yeri ve apartlara yönelik fuhuş denetimlerinde 335 farklı adres kontrol edilirken, 75 kişi tutulandı. Fuhşa karışan 9 kişiye 10 bin 539 TL para cezası kesildi.

Yurt genelinde fuhşa yönelik operasyonlar devam ediyor.



Denizli’de gerçekleştirilen denetimlerde, 26 Aralık 2022 ile 2 Ocak 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 335 farklı adres kontrol edildi.

Denetimlerde, 16 bin 984 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı.

9 kişiye 10 bin 539 TL ceza

Denetimlerde bir apart ve masaj salonunda fuhuş olayına karışan 9 kişiye toplam 10 bin 539 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 2 kişiye, ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etmek’ suçundan adli işlem yapıldı. İki kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen toplam 10 kişiye 31 bin 606 TL idari para cezası uygulanarak, 2 kişiye ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem yapıldı.

Müşterilere konsomasyon

İki umuma açık eğlence yerinde yapılan denetimde ise 6 kadının, gelen müşterilere konsomasyon yaptığı tespit edilerek, gerekli işlem yapıldı.

Apart yetkililerine 53 bin 568 TL idari para cezası

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 174 apart dairesi kontrol edilerek, 3 apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemine (KBS) bağlanmadığından 53 bin 568 TL idari para cezası uygulandı.

75 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 75 şüpheli ,çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 5 adet tabanca, 1 av tüfeği, 75 adet tabanca fişeği, 2 adet bıçak, 1 adet jop, 13 adet çalıntı futbol topu, 2 adet çalıntı motosiklet, 4 adet çalıntı bisiklet, 2 adet çalıntı yüzük, 2 adet çalıntı motosiklet, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 650 TL para ve oyun malzemeleri ele geçirildi.



