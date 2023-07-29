Denizli'deki geri dönüşüm fabrikası yangını havadan görüntülendi Merkezefendi ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın için mücadele devam ederken, olay yerinin havadan görüntüleri ortaya çıktı.

İHA

Denizli'de yangın paniği yaşandı.

Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda, geri dönüşüm tesisinde yangın başladı.

Devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Mücadele sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, fabrikayı kaplayan alevlere 32 araç ve 80 personelle müdahale ediyor.

Yangın havadan görüntülendi

Zaman zaman patlama seslerinin de yükseldiği fabrikada devam eden yangın havadan görüntülendi.

Büyük maddi hasarın oluştuğu yangının çevredeki işletmelere sıçramaması için büyük bir mücadele veren itfaiye ekipleri, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.