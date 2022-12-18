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    Denizli'deki hemşire, çocuklarının önünde katledildi

    Eşi Murat T. ile tartışma yaşayan hemşire Hülya T., bıçaklandı. Murat T., eşini 3 çocuğunun önünde öldürdü.
    • 18.12.2022 - 12:41
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    Denizli'deki hemşire, çocuklarının önünde katledildi

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti yaşandı.

    Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan dehşette, Murat T. ile karısı Hülya T. (35) arasında tartışma çıktı.

    Bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma ilerleyerek kavgaya dönüştü.

    Çocuklarının yanında bıçakladı

    Murat T., eşi Hülya T.’yi 3 çocuğunun yanında defalarca bıçakladı.

    Şahıs, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

    Olay anında can verdi

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Hülya T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Denizli Devlet Hastanesi’nde hemşire olduğu öğrenilen kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısı koca ise gözaltına alındı.

    Denizli deki hemşire, çocuklarının önünde katledildi #1


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