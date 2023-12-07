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Denizli'deki kadın, eşi tarafından ölü bulundu

Denizli'deki kadın, eşi tarafından ölü bulundu Buldan ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan yaşlı kadın, kocası tarafından merdiven boşluğunda ölü olarak bulundu.