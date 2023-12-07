Denizli'deki kadın, eşi tarafından ölü bulundu

İHA
Denizli Buldan'da dün öğle saatlerinde evden ayrılan Mustafa Turus, akşam geri döndüğünde korkunç bir olay yaşadı.
Turus, 62 yaşındaki eşi Hatice Turus’u evde bulamadı.
Eşini aramak için Çarşı Mahallesi'ndeki eski evlerine giden ve komşularının kapılarını çalan koca, tüm çabalarına rağmen Hatice Turus’a ulaşamadı.
Merdiven boşluğunda bulundu
Aramalarına binada devam eden koca, eşini bahçeye inen merdiven boşluğunda buldu.
Mustafa Turus’un yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Hatice Turus’un cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldıHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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